Названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22

Опубликован рейтинг соревновательных заработков российских фигуристок в олимпийском сезоне-2021/22.

Согласно рейтингу «КП Спорт», самой большой доход за сезон был у Камилы Валиевой. Она заработала за соревновательный год $111 тыс. Фигуристка выиграла два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Вторую позицию занимает Анна Щербакова. Её доход в сезоне-2021/22 составил $102,9 тыс. Более половины суммы ($52,9) она заработала после победы в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Тройку лучших замкнула Александра Трусова, заработав на соревнованиях $61,2 тыс.

Далее по списку расположились Елизавета Туктамышева ($26 тыс.), Алёна Косторная и Майя Хромых (обе — по $22 тыс.) и Ксения Синицына ($5 тыс.).

Ранее Дмитрий Алиев признался, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства.