Названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22

Короткая ссылка
Опубликован рейтинг соревновательных заработков российских фигуристок в олимпийском сезоне-2021/22.
Названа российская фигуристка с самым большим доходом в сезоне-2021/22
  • РИА Новости

Согласно рейтингу «КП Спорт», самой большой доход за сезон был у Камилы Валиевой. Она заработала за соревновательный год $111 тыс. Фигуристка выиграла два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Вторую позицию занимает Анна Щербакова. Её доход в сезоне-2021/22 составил $102,9 тыс. Более половины суммы ($52,9) она заработала после победы в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Тройку лучших замкнула Александра Трусова, заработав на соревнованиях $61,2 тыс.

Далее по списку расположились  Елизавета Туктамышева ($26 тыс.), Алёна Косторная и Майя Хромых (обе — по $22 тыс.) и Ксения Синицына ($5 тыс.).

Ранее Дмитрий Алиев признался, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить