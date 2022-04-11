Алиев признался, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства

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Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Алиев высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами на фоне санкций.
Алиев признался, что российские фигуристы задумываются о смене гражданства
  • РИА Новости

«За себя могу сказать: я всегда старался бороться там, где тяжело. Если я там выиграл — значит я расту и буду на одном уровне с ещё более сильными людьми», — цитирует Алиева «Спорт-Экспресс».

Фигурист подтвердил, что в сборной России стали звучать слова о смене гражданства на фоне санкций в отношении российских спортсменов.

«Я могу понять ребят, которые об этом задумываются. В какой-то степени мотивы можно понять. Я знаю таких людей, они мои друзья», — добавил Алиев.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция) прошёл без россиян.

Ранее Алёна Косторная высказалась о невозможности выступать на международных соревнованиях.

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