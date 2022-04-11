Косторная — о невозможности выступать за рубежом: Сызрань не сравнится с Японией

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная высказалась о невозможности выступать на международных соревнованиях.

«На данный момент для меня не важно, где я буду выступать. Нет, конечно, я люблю перелёты, новую атмосферу. Сызрань не сравнится с Японией, будем откровенны. Но старты есть старты, я получаю удовольствие, когда катаю свои программы на публику», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

18-летняя фигуристка призналась, что было очень много соревнований, к которым она была не готова, но всё равно шла и выступала.

«А я такая думаю: вот сейчас возьму и остановлюсь. Но я же дальше себя не преодолею. А если я сейчас это сделаю, то дальше будет легче», — добавила она.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в соревнованиях под его эгидой.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал возможную смену спортивного гражданства российскими фигуристами.