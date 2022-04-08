Авербух предположил, какие фигуристы поменяют спортивное гражданство

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал возможную смену спортивного гражданства среди российских фигуристов из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

«Речь идёт не о состоявшихся топ-спортсменах и тренерах. Им даже менять гражданство очень сложно по правилам ISU — придётся пропускать несколько сезонов», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

По его словам, смена спортивного гражданства касается молодых фигуристов, которые ещё не были задействованы в сборной России и хотят выступать здесь и сейчас.

«У них может возникнуть такое искушение, чтобы не терять практику. Тем самым наш ближайший резерв может начать истекать. Поэтому очень важно поддерживать фигуристов и мотивировать их большим количеством внутренних турниров», — добавил Авербух.

Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от участия в соревнованиях, в связи с чем они пропустили чемпионат мира 2022 года во французском Монпелье.

Ранее Авербух объявил о начале тренерской деятельности.