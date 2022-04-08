Авербух: я начинаю достаточно серьёзно заниматься тренерской деятельностью
- РИА Новости
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«Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьёзно заниматься ещё и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».
По его словам, работа тренера никак не скажется на проектах и продюсировании.
«Это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа», — добавил Авербух.
Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году.
Ранее Авербух отреагировал на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.