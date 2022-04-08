Авербух: я начинаю достаточно серьёзно заниматься тренерской деятельностью

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры.
Авербух: я начинаю достаточно серьёзно заниматься тренерской деятельностью
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Сейчас мы набираем детей в юниорские танцы на льду, и я начинаю достаточно серьёзно заниматься ещё и тренерской деятельностью, что, наверное, будет откровением для многих», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

По его словам, работа тренера никак не скажется на проектах и продюсировании.

«Это действительно будет уже не кураторство с моей стороны, а полноценная тренерская работа», — добавил Авербух.

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году.

Ранее Авербух отреагировал на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

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