Снова в финале: в каком статусе Россия подходит к решающему матчу хоккейного турнира Олимпиады

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сыграет с национальной командой Финляндии в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В полуфинале подопечные Алексея Жамнова взяли верх над Швецией, но к решающему матчу подходят в статусе андердогов. За коллектив Юкки Ялонена говорят мощный по именам и опытный состав, отличная форма лидеров и близкая к идеальной игра голкипера. Однако это не перечёркивает шансы на успех отечественных спортсменов, а, наоборот, может снять с них груз ответственности и позволить раскрепоститься в решающий момент.

Груз ожиданий

На протяжении всего олимпийского турнира сборной России приходилось сталкиваться с колоссальным давлением. От подопечных Алексея Жамнова ждали как минимум выхода в финал соревнований, а в идеале — повторения успеха четырёхлетней давности. И это при том, что со времён Игр в Пхёнчхане разительно изменился не только состав национальной команды, но и уровень её соперников. В Пекин гранды мирового хоккея приехали более подготовленными, вследствие чего конкуренция заметно возросла.

В отличие от оппонентов, сборная России потеряла как в исполнительском мастерстве, так и в опыте. В распоряжении тренерского штаба не оказалось ни звёздных старожилов с колоссальным опытом выступлений в НХЛ (Илья Ковальчук и Павел Дацюк), ни сверхталантливой молодёжи, готовой к успешному дебюту в заокеанской лиге (Кирилл Капризов, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин). Почти нет и лидеров клубов КХЛ, доминирующих в национальном чемпионате. К таковым можно отнести разве что Вадима Шипачёва, но главный креативщик вновь не лучшим образом проявил себя на крупном первенстве. А лучший бомбардир ОИ-2018 Никита Гусев так и не набрал форму после неудачной поездки в Северную Америку.

В связи с этим, сборная России не могла называться таким же однозначным фаворитом, как в Пхёнчхане, и демонстрировать столь же яркий хоккей. Во главу угла была поставлена надёжная игра в обороне, за что Жамнов и компания получили немало критики. Но в ограниченных условиях это стало верным решением, если смотреть с точки зрения результата. Пусть отечественные хоккеисты лишь дважды сумели забросить более двух шайб за матч на турнире и не учинили ни одного разгрома, но зато вышли в финал и приблизились к завоеванию золотых медалей.

Грозная Финляндия

В отличие от решающего матча Игр в Пхёнчхане, в пекинском финале России будет противостоять не команда-выскочка, чудом добравшаяся до заключительной стадии соревнований. Её ждёт сильнейшая сборная олимпийского турнира, что подтверждают как индивидуальные показатели, так и коллективные результаты. Достаточно отметить, что Финляндия единственная не потерпела ни одного поражения на Олимпиаде, а в плей-офф выиграла две встречи с общим счётом 7:1.

Если посмотреть на статистику, то Финляндия является однозначным фаворитом. Подопечные Юкки Ялонена превосходят не только будущих соперников, но и других участников ОИ по числу голов (20) и реализации бросков (13,79%), входят в топ-5 по заброшенным шайбам в большинстве (четыре) и проценту использования лишнего (30,77%). У России показатели заметно скромнее (13 — 7,51% — 2 — 12,5%). Роднит команды только крайне непрезентабельная игра в меньшинстве. Обе 15 раз оставались в неравных составах и пропустив в трети случаев. Менее впечатляюще смотрелись только чехи и китайцы.

Высокая результативность финской команды подразумевает то, что именно её хоккеисты претендуют на индивидуальные награды по итогам соревнований. Особенно выделяются Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен — первый лидирует в гонке бомбардиров с семью (4 + 3) очками, а второй делит верхнюю строчку в списке ассистентов. Помимо него, пятью передачами сумел отметиться лишь Гусев. Однако на этом атакующий потенциал Суоми не ограничивается. По три шайбы в активе имеют Миро Аалтонен, Ииро Пакаринен и Харри Песонен.

Надёжна и оборона. Финляндия меньше всех пропускает (семь), занимает шестое место по допущенным броскам в среднем за матч (29), а её голкипер демонстрирует феноменальный уровень. Харри Сятери располагается на первой строчке по коэффициенту надёжности (96,52%), а по числу сейвов уступает лишь трём конкурентам. Примечательно, что чаще всех партнёров выручал россиянин Иван Федотов (135).

Статус фаворита

В целом, Финляндию можно сравнить с Россией образца Пхёнчхана. Она обладает одним из сильнейших подборов хоккеистов, в котором собраны как переживающие расцвет спортсмены (Хартикайнен, Маннинен, Аалтонен), так и опытнейшие ветераны (Валттери Филппула, Марко Анттила). Есть игроки, не только имеющие огромный опыт выступлений в НХЛ, но и на Играх в Сочи — последнем олимпийском турнире на данный момент, в котором принимали участие все сильнейшие. Лео Комаров, Сами Ватанен, Юусо Хиетанен играли важные роли в походе за бронзовыми медалями, а последний даже отметился голом в матче за третьем место с США.

Тем не менее, громкие имена и идеально складывающийся турнир — не гарантия победы в финале. Сборная России уже доказала, что способна вытаскивать сложные встречи и демонстрировать лучшие качества в самый сложный момент. Чего стоят хотя бы точные буллиты в исполнении Егора Яковлева и Арсения Грицюка. И это при том, что оба вряд ли были первыми опциями в послематчевой серии.

За россиян говорит и их оборонительный стиль, который не позволяет в полной мере раскрываться противникам. Чего не скажешь о финнах. Те же шведы три раза поразили их ворота, а три очка упустили во многом по собственной вине. На заключительный период «тре крунур» вышли чересчур уверенными в успехе, за что и поплатились. Безусловно, это не говорит о том, что грядущее противостояние станет лёгкой прогулкой. Но указывает на то, что подопечных Ялонена не стоит считать непобедимыми.

Закрытый хоккей

Вряд ли стоит полагать, что в финале финны попытаются сходу задавить россиян и решить его исход уже в первом периоде. Да, на более ранних стадиях те громили тех же словаков и швейцарцев, но в полуфинале демонстрировали уже не такой яркий хоккей. Команда Ялонена долгие годы славилась именно непроходимой обороной и умением удерживать минимальное преимущество в счёте. В 2019 году от этого пострадала и суперзвёздная российская сборная с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Никитой Кучеровым и Андреем Василевским. На чемпионате мира в Словакии сверхатакующий коллектив Ильи Воробьёва не смог взломать защиту соперника и уступил 0:1.

На этот же раз и сами россияне действуют в схожей манере и не стараются устраивать феерию в каждой встрече. Поэтому можно ожидать, что финал получится низовым, а его судьбу решит один-единственный гол. И в этих условиях на первый план вновь выходит умение коллектива сыграть дисциплинированно. По ходу Олимпиады подопечные Жамнова неоднократно испытывали трудности из-за обилия удалений, но в ключевой момент сумели собраться и практически не позволили шведам поработать в большинстве. Если подобное удастся и в матче с финнами, шансы на успех возрастут.

Что касается статуса андердога, то в финале даже это может пойти на пользу россиянам. Ожидания от их выступления были во многом завышенными, что оказывало серьёзное давление как на игроков, так и на специалистов. Наверняка именно это было причиной односложных ответов на пресс-конференциях, нежелания вдаваться в подробности и объяснять как кадровые решения, так и тактические предпочтения. Сейчас подобного прессинга уже не будет. Подопечные Жамнова уже более чем успешно выступили в Пекине, и даже возможная неудача в финале не сможет это перечеркнуть.