34 сейва Федотова, гол в падении Слепышева, победный буллит Грицюка: как сборная России вышла в финал Олимпиады в Пекине

| Сергей Стариков

Российские хоккеисты взяли верх над шведами и вышли в финал Олимпийских игр в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова открыли счёт в начале второго периода усилиями Антона Слепышева, но в третьем позволили сопернику отыграться. Десятиминутный овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов россияне находились в шаге от поражения, но точные броски Никиты Гусева и Егора Яковлева, а также сейвы Ивана Федотова помогли восстановить паритет. Исход противостояния решил Арсений Грицюк, переигравший Ларса Юханссона.

Равная игра

Полуфинальный матч между сборными России и Швеции вряд ли мог получиться менее напряжённым, чем оказалось на самом деле. Во-первых, уровень соперников был практически равным, что подтверждали их результаты на групповой стадии соревнований. Во-вторых, цена ошибки была слишком высока, что практически лишало надежд на голевую феерию. Тем не менее, хоть встреча получилась и не самой открытой, команды довольно часто добирались до ворот противника и создавали опасные моменты. За три периода подопечные Алексея Жамнова нанесли 34 броска в створ, а скандинавы беспокоили Ивана Федотова 32 раза.

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Всё это говорит о том, что игра была предельно равной. У россиян вновь выделялось звено Павла Карнаухова, действовавшее на высоких скоростях и постоянно создававшее давление в зоне оппонента. Неудивительно, что именно его представитель стал автором единственного гола с игры в составе отечественной сборной. Антон Слепышев в очередной раз доказал, что способен не только брать на себя ответственность в ключевые эпизоды, но и удивлять нестандартными решениями. Это стало ясно уже после противостояния со Швейцарией, когда его коварный наброс с практически нулевого угла вынудил защитника срезать шайбу в собственные ворота. На этот раз форвард ЦСКА исполнил сольный проход и в падении оставил не у дел Ларса Юханссона.

Остальные тройки смотрелись не так ярко. Несколько моментов было у Сергея Плотникова, самоотверженно сражавшегося на пятаке. Опасными бросками отметились представители первого звена, в очередной раз претерпевшего изменения. На этот раз тройку с Вадимом Шипачёвым и Андреем Чибисовым составил Кирилл Семёнов, а Станислав Галиев и вовсе не попал в состав. Вместо него там оказался Артур Каюмов, пропустивший два последних матча из-за травмы.

Не так впечатляюще, как обычно, выглядело трио Владимира Ткачёва, в котором обрёл себя Никита Гусев. От лучшего бомбардира Олимпийских игр в Пхёнчхане ждали многого и на этот раз, но под шведским прессингом он чувствовал себя не в своей тарелке. В итоге форвард СКА занял пятое место с конца в российской команде по времени, проведённому на льду (12:13). Меньше возможностей проявить себя было лишь у Сергея Телегина, Дамира Шарипзянова, Андрея Чибисова и Артура Каюмова.

Ошибка в своей зоне и минимум удалений

Помимо Гусева, немного времени на льду провёл и Грицюк, что может быть обусловлено не только их не самым ярким выступлением, но и недоработкой у собственных ворот. В начале третьего периода именно потеря Арсения привела к тому, что шведы организовали быструю атаку, завершившуюся голом. Сначала он допустил ошибку в чужой зоне, а затем не уследил за соперником в своей. Хенрик Тёммернес мощно бросил с правого края, а Антон Ландер добил шайбу в сетку.

У россиян могло быть гораздо больше проблем, если бы они не изменили себе и продолжили грешить удалениями в важнейшем противостоянии. Но на этот раз они практически не нарушали правила. На пятой минуте всё тот же Чибисов отправился на скамейку штрафников за подножку, но больше подопечные Жамнова не оставались в меньшинстве на продолжительное время. Да, уже в концовке первого периода неосмотрительные действия Ткачёва лишили сборную шанса реализовать большинство, но не более. Таким образом, за весь матч команда лишь 125 секунд провела вчетвером против пятерых шведов и не позволила тем создать опасных моментов у ворот Федотова.

В равных составах провалы периодически возникали. Шведы выходили вдвоём против одного защитника и буквально «расстреливали» голкипера. Устраивали навал на пятак, пытаясь запихнуть шайбу в сетку. Но вратарь провёл ещё один сильный матч и записал на свой счёт 31 сейв только в основное время.

«Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут. Старалась действовать по заданию. Были провалы, без этого не бывает. Ни одна команда не играет 60 минут строго по заданию. Ошибки были и у нас, и у шведов», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Невыразительный овертайм и камбэк в серии буллитов

В основное время сборные больше голами не отметились, а в концовке встречи действовали с оглядкой на оборону и практически не рисковали. Мало что изменилось и в ходе овертайма, который проходил в формате «три на три». В первой половине шведы немного больше владели шайбой, но впоследствии всё равно уступили по броскам — 3:6. Вновь активнее других были Карнаухов и Слепышев, серию опасных атак на ворота Юханссона организовал его одноклубник Григоренко. При этом Гусев так и не получил шанса проявить себя.

«Самое главное, что все терпели, верили в систему, играли на команду. Никто не пытался сделать ничего сверхъестественного… Помогали Ване Федотову как могли. Ваня сегодня тоже сыграл феноменально… Встреча длинная — 60 минут, овертайм. В какие-то минуты паника, возможно, присутствовала, но мы с ней справились. Федотов не паниковал, подчищал моменты. Все сражались, самоотдача невероятная», — цитирует «Чемпионат» Григоренко.

В итоге судьба путёвки в финал Олимпиады решалась в серии буллитов. Для россиян всё началось неважно: Слепышев и Григоренко не смогли перехитрить Юханссона, а Лукас Валльмарк не без удачи, но реализовал попытку. Шайба предательски отскочила от клюшки Федотова и по высокой дуге залетела в сетку. Немного исправил положение Гусев, в ключевой момент поразивший ворота «тре крунур».

Равный счёт сохранялся недолго. Уже следующим броском Юаким Нордстрём вывел Швецию вперёд, а Ткачёв не смог восстановить паритет. Сначала Тёммернес, а затем и Ландер могли ставить точку в противостоянии, но Федотов действовал выше всяких похвал. Это же можно сказать и об ассистенте капитана России Егоре Яковлеве. Тот не сплоховал, насквозь прошив голкипера «с кистей».

«До сих пор не отошёл. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Данису Зарипову… Как-то разговаривали с ним о том, что там у вратарей мёртвая зона, туда можно бить. Единственное, я переживал, что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут голкиперу. Хорошо, что всё так закончилось. Нас ожидает самый главный матч за последние четыре года», — поделился эмоциями Яковлев.

Реабилитация Грицюка

Российский защитник продлил серию, правда, сходу завершить её не удалось, хотя шведы и предоставляли шансы. Карл Клингберг и тот же Валльмарк не смогли справиться с Федотовым, но Гусев также не добился успеха. Экс-нападающему «Нью-Джерси» позволили два раза подряд противостоять Юханссону, но голкипер дважды взял верх.

«Просто сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знал», — объяснил Гусев.

Не преуспел и Макс Фриберг, после чего шанс принести сборной России путёвку в финал получил Грицюк. И как позднее признался сам молодой форвард, для него это было шансом исправиться за провал в третьем периоде.

«Что касается буллита, то я виноват в первом голе: потерял шайбу в чужой зоне, а когда вернулся, упустил игрока за спиной. И у меня прямо сидело внутри, что моя ошибка может навредить всей команде. Когда до меня дошла очередь, то я выезжал и знал, что делать. Если начинаешь перебирать варианты в голове, может раздвоиться и потеряешь мысль», — признался Грицюк.

Нападающий «Авангарда» оказался сильнее голкипера СКА в очной дуэли и реабилитировался за ошибку в эпизоде с голом Ландера. Сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов и второй раз подряд вышла в финал Олимпийских игр. За золотые медали подопечные Жамнова поборются с финнами. «Тре крунур» ждёт сражение со словаками за бронзу.