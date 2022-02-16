Первый гол Шипачёва, две передачи Гусева и сейв Федотова в шпагате: как сборная России по хоккею вышла в полуфинал Игр

| Сергей Стариков

Сборная России одержала победу над командой Дании и вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр в Пекине. Вадим Шипачёв забросил первую шайбу на турнире, а Никита Гусев отдал две результативные передачи и вышел в лидеры гонки ассистентов. При этом авторами ещё двух голов стали атакующие защитники — Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, а Иван Федотов записал на свой счёт 18 сейвов и стал одним из главных героев встречи.

Давление с первых минут

Четвертьфинальный матч с командой Дании практически идеально подходил для оценки прогресса сборной России по ходу турнира. С момента первой очной встречи действующие чемпионы Игр изменили сочетания трёх звеньев и провели очень яркое противостояние с Чехией, в котором отличились пятью заброшенными шайбами. И реванш должен был дать ответ, была голевая феерия лишь ярким эпизодом или свидетельством того, что Алексею Жамнову удалось найти идеальные сочетания, а его подопечным — нащупать свою игру.

Разница стала ощущаться с первых же секунд. Да, как и пять дней назад россияне периодически испытывали проблемы с преодолением низкого оборонительного блока противника, но зато смотрелись гораздо активнее. Если тогда они нанесли лишь шесть бросков за первый период, то на этот раз их набралось втрое больше. И это с учётом того, что игра проходила преимущественно в равных составах, а в большинстве отечественные хоккеисты находились лишь 24 секунды.

Под столь внушительным давлением датчане долго не продержались. Массированная атака завершилась тем, что бывшие партнёры по первому звену организовали взятие ворот Себастьяна Дама. Никита Гусев пытался направить шайбу в дальний угол, но вместо этого отдал пас Вадиму Шипачёву, который застал врасплох голкипера.

Неудивительно, что действовать в таком темпе на протяжении всего матча не удавалось. Россия нанесла 40 бросков — лишь на семь больше, чем в матче группы. Но необходимо учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, датчане значительно меньше удалялись (шесть минут вместо десяти). Во-вторых, очень активно пошли вперёд в заключительном периоде, когда почувствовали близость поражения. Если на протяжении большей части противостояния коллектив Хайнца Элерса действовал в привычной для себя оборонительной манере и начинал встречать оппонентов между своей синей и красной линиями, то в концовке активно прессинговал и временами даже запирал их на своей трети площадки.

Старые проблемы

Стоит отметить, что датчанам удалось перехватить инициативу не без помощи соперника. В концовке периода россияне заработали большинство, но ещё до сирены арбитры уравняли составы. Абсолютно необязательный фол получил Андрей Чибисов, а спустя менее трёх минут на скамейку штрафников отправился и Сергей Плотников. Это позволило скандинавам сначала перехватить инициативу, а затем и сравнять счёт. Маркус Лауридсен бросил от синей линии, Матиас Бау поборолся на пятаке, а Франс Нильсен сыграл на добивании.

Этот гол заставил вспомнить о проблемах сборной России при игре в меньшинстве. По окончании матча с Чехией были все основания полагать, что четыре пропущенные шайбы в неравных составах — следствие высокого уровня спецбригады противника во главе с Давидом Крейчи. Но датчане заставили в этом усомниться. Подопечных Элерса сложно назвать одними из сильнейших в данном аспекте, но даже им хватило всего 24 секунд, чтобы застать врасплох оборону соперника.

Таким образом, Россия вновь вышла на второе место по числу пропущенных шайб в меньшинстве (пять) — больше только у Китая (семь), а также заметно понизила собственный процент надёжности при игре в неравных составах (61,54%). На данный момент он хуже только у Швеции (60%), которая ещё может поднять его в противостоянии с Канадой.

Позитивный момент лишь в том, что на этот раз подопечные Жамнова ограничились лишь двумя удалениями. В ключевые моменты они действовали осторожно и не предоставляли противникам лишних возможностей воспользоваться своей слабостью. До настоящего момента они лишь раз играли «чище» — всё в той же встрече с Данией. Тогда обошлись двумя минутами штрафа. На скамейку отправлялся лишь Павел Карнаухов.

Результативность защитников

На этот раз лидер номинально третьей тройки был предельно дисциплинирован, в то же время постоянно нагнетал давление на ворота противника. В целом, звено вновь было одним из самых заметных в составе сборной России, хоть и не записало на свой счёт результативных действий. Подвела реализация. Отличный момент имел Дмитрий Воронков, но не смог попасть в пустой угол. Трижды бросал Антон Слепышев, да и сам Карнаухов дважды прикладывался к шайбе.

Говорить о себе вновь заставили бывшие партнёры по первому звену. Помимо гола, Шипачёв также отметился результативной передачей в большинстве, а Никита Гусев и Арсений Грицюк записали себе в актив по две передачи. Благодаря этому, Никита вышел в лидеры гонки ассистентов Игр, но вновь выступил неидеально. По ходу турнира он совершал много потерь, причём в этот раз одна из подобных ошибок произошла во время розыгрыша лишнего и чуть было не привела к пропущенной шайбе.

Однако главными действующими лицами стали атакующие защитники. До сегодняшнего дня отличались исключительно нападающие, а прервать эту серию удалось лишь в четвёртом матче. В концовке второго периода Никита Нестеров поддержал наступление и вколотил шайбу в ближний угол ворот Дама, а спустя 21 минуту его примеру последовал и Вячеслав Войнов. Защитник «Динамо» отличился в неравных составах и помог отечественной команде покинуть предпоследнее место по числу голов в большинстве.

Комплименты Федотову

В очередной раз высокие оценки заслужило выступление российского голкипера. Ему не удалось оформить третий «сухарь» на Олимпиаде, но без его 18 сейвов отечественная команда вполне могла и не пробиться в полуфинал. Иван Федотов не раз выручал партнёров, а особенно ярким вышел эпизод в большинстве после той самой потери Гусева. Мортен Поульсен и Франс Нильсен на пару легко разобрались с одним защитником, но вратарь в эффектном шпагате отразил бросок бывшего ассистента капитана «Детройт Ред Уингз».

Безусловно, временами не обходилось без везения и помощи партнёров. Сначала Миккель Бёдкер не смог переправить шайбу в пустой угол, угодив в штангу, а затем Дамир Шарипзянов дважды спас собственные ворота. Сначала он заблокировал бросок, а спустя несколько секунд с лёта вынес шайбу с ленточки. Но в остальных эпизодах Федотов действовал уверенно и подтвердил, что не зря был выбран в качестве первого номера сборной на Олимпиаде.