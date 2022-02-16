Николишина не убедила игра сборной России по хоккею с Данией на Играх-2022

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Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин высказался о победе сборной России над командой Дании в матче 1/4 финала плей-офф на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Пока не вижу, чтобы сборная набирала обороты по ходу турнира, добавляла в сыгранности. Меня игра команды не убедила», — цитирует РИА Новости Николишина.

По его мнению, команде Алексея Жамнова позволили победить удача и стечение обстоятельств.

Российские хоккеисты переиграли датчан со счётом 3:1.

Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).

Соперник россиян по полуфиналу определится позже.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии по хоккею по буллитам обыграла США в матче 1/4 финала на Играх-2022.