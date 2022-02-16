Николишина не убедила игра сборной России по хоккею с Данией на Играх-2022

«Пока не вижу, чтобы сборная набирала обороты по ходу турнира, добавляла в сыгранности. Меня игра команды не убедила», — цитирует РИА Новости Николишина.
По его мнению, команде Алексея Жамнова позволили победить удача и стечение обстоятельств.
Российские хоккеисты переиграли датчан со счётом 3:1.
Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).
Соперник россиян по полуфиналу определится позже.
Ранее сообщалось, что сборная Словакии по хоккею по буллитам обыграла США в матче 1/4 финала на Играх-2022.