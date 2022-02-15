«Будет шанс заставить замолчать критиков»: Терещенко об игре Шипачёва, прогрессе Гусева и проблемах сборной на ОИ-2022

| Сергей Стариков

В Континентальной хоккейной лиге Вадим Шипачёв легко обыгрывает соперников, а на более высоком уровне, в частности на Олимпиаде, не может проявить себя. Такое мнение в интервью RT высказал трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. При этом экс-форвард «Ак Барса» отметил, что у капитана сборной России ещё будет шанс ответить критикам. Также прославленный спортсмен объяснил прогресс Никиты Гусева после перевода в звено Владимира Ткачёва и заявил, что подопечные Алексея Жамнова должны обыграть Данию в четвертьфинале Игр в Пекине.

— Какое впечатление у вас оставило выступление сборной России на групповом этапе Олимпиады?

— Самое подходящее слово — удовлетворительное. Хорошим назвать его нельзя. Заняли первое место в группе, вышли в четвертьфинал. Сейчас начинается самое главное.

— После первых двух матчей сборную России критиковали за отсутствие креатива. Был повод говорить об этом после встречи с Чехией?

— Почему нет? Качество игры по-прежнему оставляет желать лучшего. Да, удалось забросить пять шайб, но по-прежнему не хватает организованности. Хочется, чтобы каждый чётко понимал, что должен делать в конкретном эпизоде. Если мы говорим о нападении, то хоккеисты должны принимать правильные решения, а не поступать так, как им заблагорассудится. В обороне же всё должно быть доведено до автоматизма. Если кто-то ошибся, другие сразу же должны «подчищать».

На мой взгляд, самым позитивным во встрече с чехами стало то, что при счёте 2:4 россияне не сдались и проявили характер. Они знали, что всё равно займут первое место, но не бросили сражаться за победу. В этом плане они молодцы. Да, в итоге всё сложилось не лучшим образом, но за настрой их можно похвалить.

— Вы говорите, что видите проблемы с организацией игры у российской команды. Но ведь она провела на сборах чуть ли не больше всех времени. Как это возможно?

— Не будем забывать, что в полном составе они находились не так уж много. Из-за болезни отсутствовали то одни, то другие. Долгое время участвовать в тренировочном процессе не мог главный тренер Алексей Жамнов. И это могло оказать негативное влияние. Как и преждевременная остановка регулярного чемпионата КХЛ.

— Но ведь именно это позволило россиянам получить дополнительное время на подготовку…

— Хоккеисты месяц не проводили матчей. Ты можешь сколько угодно тренироваться, но в отсутствие игрового тонуса всё это не имеет значения.

— Но ведь тонус — это одно, а чёткость идей и налаженные командные связи — другое. Разве не этим занимаются на сборах?

— Не знаю, как именно коллектив работал в Новогорске. Лично я не вижу, во что играет сборная. Временами определённый стиль просматривается, но не всегда.

— После матча с Данией вы говорили, что не взяли бы Никиту Гусева на Олимпиаду, будь вы тренером. Изменили своё мнение после противостояния с Чехией?

— Нет. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Гусев готов хуже многих конкурентов, имевших возможность выступить в Пекине. Давайте не будем делать выводы из одной отдельно взятой встречи. В целом Никита очень слабо проводит турнир.

— Быть может, ему просто было некомфортно в одном звене с Вадимом Шипачёвым и Михаилом Григоренко?

— Всё возможно. Посмотрим, как всё будет складываться в будущем.

— И всё же Гусев отметился тремя результативными передачами в матче с Чехией. Чем обусловлено его преображение в тройке с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком?

— Тем, что там есть Володя, который выполняет большой объём черновой работы. Рядом с ним Никита не только может меньше внимания уделять обороне, но и больше находиться с шайбой. Центральный нападающий — человек, который должен уметь играть везде. Помимо Ткачёва у нас таким может похвастаться разве что Карнаухов. Посмотрите, как Павел активно рвётся в атаку, сколько сам создаёт впереди, да ещё и партнёры поддерживают. Есть ещё и Сергей Андронов, но он в большей степени ориентирован на оборону. Владимир — универсальный хоккеист. Ещё во времена выступлений за «Ак Барс» он смотрелся очень здорово.

Вспомните, сколько потерь совершал Гусев. Когда тебя постоянно подстраховывают, проявить себя гораздо легче. А стоит Никите забросить шайбу в зону соперника, за ней уже бегут и Ткачёв, и Грицюк.

— Если Гусев был переведён в номинально второе звено, то Григоренко оказался в четвёртом — вместе с Андроновым и Сергеем Плотниковым, заменившим травмированного Артура Каюмова. Как оцените его дебют?

— Плотников — опытный хоккеист, который прошёл огонь, воду и медные трубы. Где бы он ни играл, был одним из лидеров. Во встрече с Чехией он вышел и сходу оказался в большинстве. Это о многом говорит.

— В четвертьфинале на лёд сможет вернуться Артур Каюмов, получивший травму во встрече с Данией. Вы бы вернули в состав форварда «Локомотива» или оставили армейскую тройку?

— В зависимости от того, какие задачи будут ставить перед звеном, какие функции будут возложены на левого форварда. Плотников и Каюмов — очень разные хоккеисты, их нельзя сравнивать. Артур побыстрее, Сергей — более силовой.

— Пожалуй, наименее ярко среди представителей оригинального первого звена матч с Чехией провёл Шипачёв. Почему Вадим смотрится так блекло?

— Уровень игры другой, иные скорости. На Олимпиаде гораздо более высокий темп. В КХЛ Шипачёв пешком обыгрывает соперников — здесь такое невозможно.

— Можно поверить, что мастеровитая команда Чехии действует в более высоком темпе, чем удобно Шипачёву. Но разве Дания тоже?

— Посмотрите, датчане постоянно накрывали, прессинговали. Они играли в современный, скоростной хоккей.

— По вашему мнению, Шипачёв — слишком медлительный для современного хоккея?

— Вы же помните, как он уехал из НХЛ? При всём уважении, надо реально смотреть на вещи.

— Правильно понимаю, что будь вы на месте главного тренера, вы бы не включили в состав сборной на Олимпиаду не только Гусева, но и Шипачёва?

— Наверное, да. У нас есть достойные центральные нападающие, отвечающие современным требованиям. Тот же Константин Окулов. Видимо, у нас полагали, что будут разрывать всех за счёт большинства, соберут суперзвено. Логика в этом есть. Правда, пока ничего не получается. Но у Вадима ещё будет шанс заставить замолчать всех критиков, в том числе меня.

— На Олимпиаде сборная России лишь с 11-й попытки реализовала численное преимущество. В чём корень проблем?

— В скорости принятия решений. Российских хоккеистов накрывают раньше, чем они успеют что-то придумать. Дело не конкретно в этих спортсменах, а в уровне чемпионата в целом. Необходимо всё делать быстрее.

— Матч с Чехией обнажил проблемы сборной России при игре в меньшинстве. Что подопечные Жамнова делали неправильно, оставаясь вчетвером?

— На мой взгляд, это именно чехи очень хорошо реализовывали большинство, а не наши допускали ошибки. Лично я придерживаюсь мнения, что команда должна агрессивно действовать в неравных составах. Постоянно прессинговать, играть в квадрате. Но у каждого может быть своё видение.

— По итогам группового этапа сборная России занимала второе место по числу штрафных минут, больше было лишь у Финляндии. Как это объяснить?

— Возможно, сказывается нехватка опыта. Временами наши не успевают за соперниками, поэтому вынуждены нарушать правила. Но если смотреть глубже, то все эти ошибки — следствие проблем с организацией. Хоккеисты должны заранее знать, как вести себя в конкретных ситуациях. Когда надо подстраховывать, куда загонять противника. Если этого нет, появляются сложности.

— Фол Александра Никишина в овертайме встречи — следствие системных проблем?

— В целом Никишин поступил правильно, когда пошёл за чехом к борту. Но сложно сказать, что произошло потом. То ли он сделал подножку, то ли просто попал по оппоненту.

— Наверное, самым обсуждаемым стало удаление Дмитрия Воронкова до конца матча. Он заслуживал такого строгого наказания за нарушение правил на Лукаше Седлаке?

— Чисто игровой момент. Чех просто не ожидал, что Воронков сыграет так жёстко. Дима просто выставил плечо, не бил его. Да, он сделал движение в сторону Седлака, но не хотел ударить. Я бы за такое не дал и минуты штрафа.

— По ходу Олимпиады Воронков уже конфликтовал как со швейцарцами, так и с датчанами. Но во встрече с чехами казался особенно взвинченным.

— Воронков — боец. Так и должен действовать крайний нападающий. Он всегда лезет к воротам, поэтому его постоянно цепляют. Дмитрий берёт шайбу и рвётся вперёд, прессингует. Любому будет неприятно, когда на тебя летит такая машина. Это и есть современный хоккей, который у нас и демонстрирует тройка Карнаухова.

— Андрей Николишин высказывал мнение, что тренеры должны были осадить Воронкова после того, как он стал устраивать одну стычку за другой. Согласны?

— Наставники должны напомнить, что в таком матче цена удаления очень высока. Но и сами хоккеисты это прекрасно понимают.

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— В матче с Чехией многих удивило, что на лёд вышел Иван Федотов. Не считаете, что тренерскому штабу стоило предоставить отдых основному вратарю и дать «понюхать пороху» тому же Александру Самонову?

— Если бы Федотов пропустил встречу с Чехией, то на четвертьфинал вышел бы после пятидневной паузы. На таком турнире это очень много. Мне кажется, всё было сделано правильно. Тренерский штаб заранее определился с вратарём и решил, что играть будет сильнейший. Да, в идеале иметь на скамейке опытного голкипера, который может подстраховать в любой момент. Но сейчас такого нет.

— Пропустить шесть голов — серьёзный удар для вратаря. Не думаете, что Федотова стоило заменить по ходу встречи?

— Федотова можно винить лишь за пятый гол, в остальных случаях его просто «расстреливали». Шайбы летели, как из пушки. Да, он пустил в ближний, но высота была неудобная. Лично я считаю, что если ты доверяешь голкиперу, то именно он должен выходить на лёд.

— В четвертьфинале Россия вновь сыграет с Данией. Повлияет ли на ход игры тот факт, что команды уже встречались друг с другом на турнире?

— Не думаю. Для наших это точно ничего не меняет. Надо выходить и обыгрывать. В конце концов, это Дания, а мы — Россия.