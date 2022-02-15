Несмотря на форму Шипачёва и проблемы с дисциплиной: почему сборная России по хоккею будет фаворитом в 1/4 финала Игр

Лидерство в группе при игровых проблемах
Выступление сборной России на групповом этапе олимпийского турнира по хоккею оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, подопечные Алексея Жамнова уверенно заняли первое место в квартете, причём гарантировали его себе уже после двух туров. За это стоит сказать спасибо удобному расписанию. На старте отечественные хоккеисты встретились с обескровленными потерей Дениса Мальгина швейцарцами, затем померились силами с крепкими, но не звёздными датчанами. Лишь после этого им предстояло испытание чехами, к этому моменту успевшими набрать какую-никакую форму. Тем обиднее, что первая же серьёзная проверка завершилась обидным поражением и обнажила слабости команды.
Одна из главных заключается в проблемах с дисциплиной, которая особенно явно проявляется в напряжённых матчах. Оказываясь под давлением, россияне начинают грешить нарушениями и сами создают себе трудности. Подобное происходило и в стартовой встрече на Играх, и в заключительной игре в группе. Но если проводящие слабый турнир швейцарцы не смогли наказать Вадима Шипачёва и компанию за обилие удалений, то чехи четырежды реализовали большинство.
Таким образом, по итогам группового этапа сборная России занимает второе место как по числу штрафных минут (49), уступая лишь Финляндии (51), так и по уязвимости при игре в меньшинстве. Оставаясь вчетвером, она сохраняла ворота в неприкосновенности лишь в 63,64% случаев. Менее надёжно действовали только шведы — 60%. И если в четвертьфинале подопечных Жамнова вряд ли накажут за подобное, то в противостоянии с сильным соперником это вновь может стать ключевым фактором.
Кроме того, в преддверии плей-офф тренерскому штабу так и не удалось разобраться с проблемой первого звена. Уже по ходу матча с Данией стало предельно понятно, что Вадим Шипачёв, Никита Гусев и Михаил Григоренко некомфортно чувствуют себя вместе и не могут полностью реализовать свой потенциал. Поэтому во встрече с Чехией тренерский штаб ожидаемо пошёл на перестановки, изменив состав сразу трёх звеньев.
Это оказало положительный эффект, но лишь отчасти. Гусев с ходу преобразился в компании с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком, Григоренко хоть и не был так ярок, но неплохо выглядел в тройке с Сергеем Андроновым и его тёзкой Плотниковым, а капитан сборной России вновь был не слишком убедителен. Определённый прогресс всё же наметился. Шипачёв смотрелся более органично рядом со своим партнёром по «Динамо» Станиславом Галиевым и Андреем Чибисовым и даже записал на свой счёт результативную передачу. Но многие эксперты по-прежнему ждут от главного креативщика коллектива гораздо большего.
Удачный жребий
Однако вряд ли все эти сложности помешают сборной России уверенно преодолеть барьер первого раунда плей-офф и гарантировать себе место в четвёрке сильнейших. В четвертьфинале ей предстоит встреча с победителем противостояния Дании и Латвии — одной из слабейших пар квалификации, если оценивать общий уровень команд. Возможно, чуть больше повезло лишь американцам, которых ждёт сражение со словаками или немцами. Первые одержали лишь одну победу на соревнованиях, а вторых звёздно-полосатые уже обыгрывали в группе.
Можно сказать, что в этом случае действующим победителям Игр вновь немного повезло. Они стали лишь третьими в рейтинге сборных, но всё равно получили менее сильного оппонента, чем расположившиеся строчкой выше финны. Тем уже в четвертьфинале может попасться Чехия, если только Швейцария не возьмёт реванш за недавнее поражение в серии буллитов. И судя по противостоянию с Россией, подопечным Юкки Ялонена не стоит ждать лёгкой прогулки. Ведомая Давидом Крейчи дружина уже оправились от фиаско на старте Олимпиады и представляет собой опасность для любого противника.
Что касается матча за право сыграть с Россией, то на бумаге фаворит кажется очевидным. Помимо Китая, лишь Латвия не смогла набрать ни одного очка, хотя и уступала не так крупно, как хозяева соревнований. И во многом это стало возможным благодаря традиционно оборонительному стилю команд Харийса Витолиньша. Ни в одной из встреч его хоккеисты не угрожали воротам противника более 20 раз, вследствие чего ожидаемо заняли последнее место по количеству бросков (57) среди участников групповой стадии.
Казалось бы, ставшая второй в своём квартете Дания должна быть заметно выше в списке, но на самом деле она исполнили лишь на шесть бросков больше. Побеждать же скандинавам помогала аномальная для них реализация — 11,11%. Для сравнения, на двух последних чемпионатах мира она составляла не более 8,78%. Не исключено, что в решающий момент фортуна отвернётся от подопечных Хайнца Элерса, а их показатели откатятся к средним. И тогда дуэль с Латвией может завершиться не в их пользу.
Статус фаворита
Что касается потенциальной дуэли в четвертьфинале, то для России вряд ли есть серьёзная разница между Данией и Латвией. Обе играют в закрытый, оборонительный хоккей и вряд ли изменят себе во встрече с одним из фаворитов Олимпиады. В основном это обусловлено разницей в классе между хоккеистами. Так, ни один из представителей команды Витолиньша не входит в топ-25 лучших бомбардиров своего чемпионата. Но если в первенстве Швейцарии Том Андерсон располагается хотя бы на 28-й строчке (16 + 14), то в КХЛ лучший из латышей делит 114-ю позицию. В активе форварда рижского «Динамо» Николая Алексеева значится 17 голов и семь передач.
Датчане кажутся более мастеровитыми за счёт имеющих опыт выступлений в НХЛ Франса Нильсена и Миккеля Бёдкера, но пока ответственными за их успех справедливее называть голкиперов. Себастьян Дам входит в тройку сильнейших как по числу сейвов (67), так и проценту отражённых бросков (94,37%). При этом его сменщик, 20-летний Фредерик Диков, и вовсе отводил угрозу в 96,88% случаев, а не попал в рейтинг IIHF лишь из-за малого числа проведённых встреч. Выбранный на драфте «Монреалем» спортсмен лишь раз появлялся на льду — в матче с Россией.
Но в этом случае существует риск того, что вратарям не удастся сохранить такую же форму на плей-офф. Дам никогда не играл на высочайшем уровне, а большую часть карьеры провёл в не самых сильных европейских лигах, а Диков хоть и обладает талантом, но пока не успел его раскрыть. В нынешнем сезоне он 22 раза выходил на лёд за клуб второго дивизиона Швеции «Кристианштадт» и лишь раз понюхал пороху в «Рёгле» из SHL.