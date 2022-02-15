Несмотря на форму Шипачёва и проблемы с дисциплиной: почему сборная России по хоккею будет фаворитом в 1/4 финала Игр

| Сергей Стариков

Мужская сборная России по хоккею не слишком уверенно провела групповой этап олимпийского турнира на Играх в Пекине. Она добилась двух тяжёлых «сухих» побед и пропустила шесть шайб от чехов в уже ничего не решавшем матче. Тем не менее даже ряд проблем в атаке и сложности при игре в неравных составах не должны помешать ей пробиться в полуфинал. Почему подопечные Алексея Жамнова вряд ли испытают сложности во втором раунде плей-офф Олимпиады — в материале RT.

Лидерство в группе при игровых проблемах

Выступление сборной России на групповом этапе олимпийского турнира по хоккею оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, подопечные Алексея Жамнова уверенно заняли первое место в квартете, причём гарантировали его себе уже после двух туров. За это стоит сказать спасибо удобному расписанию. На старте отечественные хоккеисты встретились с обескровленными потерей Дениса Мальгина швейцарцами, затем померились силами с крепкими, но не звёздными датчанами. Лишь после этого им предстояло испытание чехами, к этому моменту успевшими набрать какую-никакую форму. Тем обиднее, что первая же серьёзная проверка завершилась обидным поражением и обнажила слабости команды.

Одна из главных заключается в проблемах с дисциплиной, которая особенно явно проявляется в напряжённых матчах. Оказываясь под давлением, россияне начинают грешить нарушениями и сами создают себе трудности. Подобное происходило и в стартовой встрече на Играх, и в заключительной игре в группе. Но если проводящие слабый турнир швейцарцы не смогли наказать Вадима Шипачёва и компанию за обилие удалений, то чехи четырежды реализовали большинство.

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Таким образом, по итогам группового этапа сборная России занимает второе место как по числу штрафных минут (49), уступая лишь Финляндии (51), так и по уязвимости при игре в меньшинстве. Оставаясь вчетвером, она сохраняла ворота в неприкосновенности лишь в 63,64% случаев. Менее надёжно действовали только шведы — 60%. И если в четвертьфинале подопечных Жамнова вряд ли накажут за подобное, то в противостоянии с сильным соперником это вновь может стать ключевым фактором.

Кроме того, в преддверии плей-офф тренерскому штабу так и не удалось разобраться с проблемой первого звена. Уже по ходу матча с Данией стало предельно понятно, что Вадим Шипачёв, Никита Гусев и Михаил Григоренко некомфортно чувствуют себя вместе и не могут полностью реализовать свой потенциал. Поэтому во встрече с Чехией тренерский штаб ожидаемо пошёл на перестановки, изменив состав сразу трёх звеньев.

Это оказало положительный эффект, но лишь отчасти. Гусев с ходу преобразился в компании с Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком, Григоренко хоть и не был так ярок, но неплохо выглядел в тройке с Сергеем Андроновым и его тёзкой Плотниковым, а капитан сборной России вновь был не слишком убедителен. Определённый прогресс всё же наметился. Шипачёв смотрелся более органично рядом со своим партнёром по «Динамо» Станиславом Галиевым и Андреем Чибисовым и даже записал на свой счёт результативную передачу. Но многие эксперты по-прежнему ждут от главного креативщика коллектива гораздо большего.

Удачный жребий

Однако вряд ли все эти сложности помешают сборной России уверенно преодолеть барьер первого раунда плей-офф и гарантировать себе место в четвёрке сильнейших. В четвертьфинале ей предстоит встреча с победителем противостояния Дании и Латвии — одной из слабейших пар квалификации, если оценивать общий уровень команд. Возможно, чуть больше повезло лишь американцам, которых ждёт сражение со словаками или немцами. Первые одержали лишь одну победу на соревнованиях, а вторых звёздно-полосатые уже обыгрывали в группе.

Можно сказать, что в этом случае действующим победителям Игр вновь немного повезло. Они стали лишь третьими в рейтинге сборных, но всё равно получили менее сильного оппонента, чем расположившиеся строчкой выше финны. Тем уже в четвертьфинале может попасться Чехия, если только Швейцария не возьмёт реванш за недавнее поражение в серии буллитов. И судя по противостоянию с Россией, подопечным Юкки Ялонена не стоит ждать лёгкой прогулки. Ведомая Давидом Крейчи дружина уже оправились от фиаско на старте Олимпиады и представляет собой опасность для любого противника.

Что касается матча за право сыграть с Россией, то на бумаге фаворит кажется очевидным. Помимо Китая, лишь Латвия не смогла набрать ни одного очка, хотя и уступала не так крупно, как хозяева соревнований. И во многом это стало возможным благодаря традиционно оборонительному стилю команд Харийса Витолиньша. Ни в одной из встреч его хоккеисты не угрожали воротам противника более 20 раз, вследствие чего ожидаемо заняли последнее место по количеству бросков (57) среди участников групповой стадии.

Казалось бы, ставшая второй в своём квартете Дания должна быть заметно выше в списке, но на самом деле она исполнили лишь на шесть бросков больше. Побеждать же скандинавам помогала аномальная для них реализация — 11,11%. Для сравнения, на двух последних чемпионатах мира она составляла не более 8,78%. Не исключено, что в решающий момент фортуна отвернётся от подопечных Хайнца Элерса, а их показатели откатятся к средним. И тогда дуэль с Латвией может завершиться не в их пользу.

Статус фаворита

Что касается потенциальной дуэли в четвертьфинале, то для России вряд ли есть серьёзная разница между Данией и Латвией. Обе играют в закрытый, оборонительный хоккей и вряд ли изменят себе во встрече с одним из фаворитов Олимпиады. В основном это обусловлено разницей в классе между хоккеистами. Так, ни один из представителей команды Витолиньша не входит в топ-25 лучших бомбардиров своего чемпионата. Но если в первенстве Швейцарии Том Андерсон располагается хотя бы на 28-й строчке (16 + 14), то в КХЛ лучший из латышей делит 114-ю позицию. В активе форварда рижского «Динамо» Николая Алексеева значится 17 голов и семь передач.

Датчане кажутся более мастеровитыми за счёт имеющих опыт выступлений в НХЛ Франса Нильсена и Миккеля Бёдкера, но пока ответственными за их успех справедливее называть голкиперов. Себастьян Дам входит в тройку сильнейших как по числу сейвов (67), так и проценту отражённых бросков (94,37%). При этом его сменщик, 20-летний Фредерик Диков, и вовсе отводил угрозу в 96,88% случаев, а не попал в рейтинг IIHF лишь из-за малого числа проведённых встреч. Выбранный на драфте «Монреалем» спортсмен лишь раз появлялся на льду — в матче с Россией.

Но в этом случае существует риск того, что вратарям не удастся сохранить такую же форму на плей-офф. Дам никогда не играл на высочайшем уровне, а большую часть карьеры провёл в не самых сильных европейских лигах, а Диков хоть и обладает талантом, но пока не успел его раскрыть. В нынешнем сезоне он 22 раза выходил на лёд за клуб второго дивизиона Швеции «Кристианштадт» и лишь раз понюхал пороху в «Рёгле» из SHL.