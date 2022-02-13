Плющев: нам было тяжело играть не против Дании, а на протяжении восьми чемпионатов мира

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о потенциальном сопернике национальной команды на Олимпиаде в Пекине, который определится в матче Дания — Латвия.

«Затрудняюсь сказать, кто для нас предпочтительнее — Дания или Латвия. Здесь проблема не в том, что нам тяжело было играть с датчанами. Нам было тяжело на протяжении восьми чемпионатов мира. Мы девять лет ничего не выигрываем», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Мужская сборная России по хоккею встретится в четвертьфинале с победителем матча Дания — Латвия на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игра 1/4 финала плей-офф пройдёт 16 февраля.

Напрямую в плей-офф вышли сборные России, США, Финляндии и Швеции.

Ранее США обыграли Германию и вышли в четвертьфинал Олимпиады-2022.