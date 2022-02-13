Кожевников: нам без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о потенциальном сопернике национальной команды на Олимпиаде в Пекине, который определится в матче Дания — Латвия.

«Нам без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Мужская сборная России по хоккею встретится в четвертьфинале с победителем матча Дания — Латвия на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Игра 1/4 финала плей-офф пройдёт 16 февраля.

Напрямую в плей-офф вышли сборные России, США, Финляндии и Швеции.

Ранее Быков высказался о возможном полуфинале Россия — Финляндия на Олимпиаде-2022.