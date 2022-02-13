Россия встретится с победителем пары Дания — Латвия на олимпийском хоккейном турнире

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Мужская сборная России по хоккею встретится в четвертьфинале с победителем матча Дания — Латвия на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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