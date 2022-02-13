Россия встретится с победителем пары Дания — Латвия на олимпийском хоккейном турнире

Игра 1/4 финала плей-офф пройдёт 16 февраля.
Ранее тренер вратарей сборной России по хоккею Сергей Наумов сообщил, кто будет основным голкипером в матче 1/4 финала Олимпиады в Пекине.
Мужская сборная России по хоккею встретится в четвертьфинале с победителем матча Дания — Латвия на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Игра 1/4 финала плей-офф пройдёт 16 февраля.
Ранее тренер вратарей сборной России по хоккею Сергей Наумов сообщил, кто будет основным голкипером в матче 1/4 финала Олимпиады в Пекине.