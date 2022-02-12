Возрождение Гусева, матч-штраф Воронкова и плохая игра в меньшинстве: как российские хоккеисты впервые проиграли на ОИ

| Сергей Стариков

Сборная России уступила команде Чехии в матче хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В заключительной встрече группового этапа главный тренер Алексей Жамнов произвёл множественные перестановки в звеньях, что положительно сказалось на результативности. Россияне забросили пять шайб и впервые реализовали большинство на соревнованиях в Пекине, а Никита Гусев оформил ассистентский хет-трик. В то же время обилие удалений и неудачная игра в меньшинстве не позволили отечественным хоккеистам одержать третью победу подряд и получить менее сильного соперника в четвертьфинале.

Перетасовка звеньев

Для сборной России заключительный матч группового этапа с Чехией практически не имел турнирного значения. Первое место было гарантировано после победы над Данией, а измениться могло лишь положение в общем рейтинге команд, на основании которого и будет составлена сетка плей-офф. Зато это было отличной возможностью попробовать новые сочетания и найти применение главному креативному ядру коллектива — Вадиму Шипачёву, Никите Гусеву и Михаилу Григоренко. После первых двух встреч стало ясно, что в связке они не могут похвастать продуктивностью, поэтому в СМИ всерьёз обсуждалась возможность роспуска данного трио.

И Алексей Жамнов оправдал ожидания журналистов и экспертов. В первозданном виде сохранилось лишь звено Павла Карнаухова, в то время как остальные претерпели изменения. К Шипачёву отрядили его партнёра по московскому «Динамо» Станислава Галиева и силового форварда Андрея Чибисова. Вместе с Владимиром Ткачёвым крайне мобильную тройку сформировали Никита Гусев и Арсений Грицюк, а Михаил Григоренко отправился к двум Сергеям — Андронову и Плотникову. К слову, второй сменил Артура Каюмова, получившего травму в матче с Данией.

📝Состав на заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх в Пекине!



Матч начнётся в 16:10 по мск, прямой эфир на «России 1»#Beijing2022pic.twitter.com/9b6Uy7axi9 — Хоккей России (@russiahockey) February 12, 2022

Возрождение Гусева и вклад Плотникова

И по итогам встречи с Чехией можно сказать, что рокировка оказалась удачной. Если до неё баллами за результативность отмечалась лишь тройка Карнаухова (не считая гола Кирилла Семёнова в пустые ворота), то после подобным могла похвалиться каждая из них. Особенно плодотворно перевод в другое сочетание сказался на Гусеве. С Шипачёвым и Григоренко он явно чувствовал себя неуютно и не мог использовать сильнейшие качества, а при поддержке Ткачёва и Грицюка вновь напомнил о себе образца Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Никита помог отличиться каждому из партнёров, а затем ещё и принял участие в первой удачной реализации большинства на турнире. Предыдущие 11 попыток были безуспешны.

Также в равных составах удалось забросить хоккеистам первого и четвёртого звеньев. Гола в исполнении Шипачёва и компании пришлось ждать дольше всех, но под конец встречи и у них получилось наладить взаимопонимание. Присутствие Чибисова и Галиева добавило динамики и позволило Вадиму заниматься любимым делом — плести комбинации в нападении. Сразу почувствовал себя на своём месте Плотников. Сергей безболезненно заменил Каюмова и помогал создавать давление на противника как у бортов, так и на пятаке, а также дважды выступил в роли ассистента.

Проблемы с дисциплиной

Удачные перестановки принесли свои плюсы и помогли сборной России забросить пять шайб в ворота Шимона Грубеца — почти вдвое больше, чем за два предыдущих матча. Но всё это было нивелировано частыми удалениями и проблемами при игре в меньшинстве. В конечном счёте подопечные Жамнова пропустили шесть голов, четыре из которых — в неравных составах. Давид Крейчи и компания без особых проблем взламывали оборону отечественной команды, и это при том, что в предыдущих встречах они не использовали ни один из четырёх шансов забить в большинстве.

На данный момент прослеживается не самая приятная тенденция. За сутки до окончания групповой стадии Олимпийских игр сборная России делит с Данией первую строчку по числу удалений (11) и лишь немного уступает скандинавам по проведённому в меньшинстве времени (19:09 вместо 21:36). При этом по пропущенным голам в неравных составах подопечные Жамнова и вовсе «лидируют» — на один больше, чем у словаков. Безусловно, по окончании оставшихся четырёх матчей всё может измениться, но уже сейчас можно говорить о наличие определённых проблем с дисциплиной.

Спорное удаление Воронкова

Самыми обсуждаемыми стали штрафные минуты, заработанные в концовке второго периода. Безусловно, Дмитрий Воронков довольно жёстко сыграл в эпизоде с Лукашем Седлаком, но заслужил ли удаление до конца матча? Как можно заметить на повторе, уступающий в росте чех подсел за мгновение до контакта, поэтому локоть 192-сантиметрового россиянина пришёлся ему точно в голову. При этом крайне сложно сказать, было ли у форварда «Ак Барса» намерение сыграть именно так, о чём в эфире телеканала «Россия 1» говорил экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин.

Можно предположить, что таким образом арбитры вернули россиянам должок за встречу со Швейцарией. Тогда «5 + 20» за движение головой в сторону противника мог получить Слепышев, партнёр Воронкова по тройке, но автор единственного гола в матче избежал сурового наказания. На этот раз всё сложилось иначе. Возможно, причиной стало поведение Дмитрия. По ходу противостояния с чехами он регулярно устраивал потасовки и уже успел побывать на скамейке штрафников, благодаря чему оставил у судей не самое приятное впечатление.

Также неоднозначным получилось и удаление Александра Никишина в овертайме. Но не из-за спорного судейского решения, а на основании того, насколько логичными были действия 20-летнего защитника. Он ударил клюшкой находившегося у борта соперника, хотя тот не угрожал воротам, а рядом был партнёр. В итоге это позволило чехам выпустить четвёртого полевого и вновь реализовать численное превосходство.

Отсутствие ошибок Федотова

В результате прервалась впечатляющая сухая серия российского голкипера, не пропускавшего на протяжении 72 минут 37 секунд. Впоследствии шайба ещё пять раз залетала в ворота Ивана Федотова, но это не заставило тренерский штаб усомниться в нём. Казалось, что при счёте 2:4 Жамнов даст возможность Александру Самонову проявить себя, но тот был лоялен к вратарю ЦСКА.

Примечательно, что Федотова особо не за что критиковать, ведь досадную ошибку он допустил лишь в эпизоде с пятым голом. Тогда он не поверил, что его бывший партнёр по «Трактору» Томаш Гика решится бросить с нулевого угла, и позволил шайбе попасть в сетку от собственного щитка. Что касается оставшихся голов, то винить его сложно. Можно сказать, что Иван не спас в моментах с точными бросками Томаша Кундратека и Лукаша Клока, но к серьёзным оплошностям это отнести нельзя.

Не стоит забывать, что в общей сложности Федотов совершил 35 сейвов и неоднократно выручал партнёров после опаснейших бросков Кундратека и Крейчи. Форвард «Бостон Брюинз» восемь раз примерялся к створу ворот сборной России, но лишь раз сумел зажечь своё имя на табло. Поэтому, скорее всего, именно Иван начнёт в старте четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.