Сборная России по хоккею впервые реализовала большинство на Олимпиаде

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Сборная России по хоккею снова вышла вперёд в матче с командой Чехии на Олимпиаде в Пекине.

На 33-й минуте Никита Нестеров реализовал численное преимущество, ассистировали ему Никита Гусев и Сергей Плотников. Причём Россия впервые забросила шайбу в большинстве на этих Играх.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что Россия и Чехия обменялись голами в первом периоде матча хоккейного турнира на ОИ.