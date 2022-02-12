Сборная России по хоккею впервые реализовала большинство на Олимпиаде

На 33-й минуте Никита Нестеров реализовал численное преимущество, ассистировали ему Никита Гусев и Сергей Плотников. Причём Россия впервые забросила шайбу в большинстве на этих Играх.
Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что Россия и Чехия обменялись голами в первом периоде матча хоккейного турнира на ОИ.