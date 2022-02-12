Мужская сборная России по хоккею впервые пропустила на ОИ-2022

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Сборная Чехии по хоккею сравняла счёт в матче с командой России на Олимпиаде в Пекине.

На 13-й минуте Томаш Кундратек реализовал большинство.

Это первая пропущенная шайба для подопечных Алексея Жамнова на ОИ-2022.

Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, в каких перестановках в звеньях нуждается сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.