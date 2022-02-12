Мужская сборная России по хоккею впервые пропустила на ОИ-2022

На 13-й минуте Томаш Кундратек реализовал большинство.
Это первая пропущенная шайба для подопечных Алексея Жамнова на ОИ-2022.
Напомним, что россияне уже гарантировали себе участие в плей-офф после побед над Швейцарией (1:0) и Данией (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко рассказал, в каких перестановках в звеньях нуждается сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.