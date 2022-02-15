Третьяк: нужно учесть ошибки предыдущего матча с Данией и сыграть строго

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от четвертьфинала Олимпийских игр между сборными России и Дании.

«С Данией мы уже играли, тяжёлый был матч. Это хорошая и дисциплинированная команда. Нужно учесть ошибки и играть строго. Всё зависит от дисциплины, если с ней будет хорошо, то пять на пять мы никому не проиграем. Федотов — хороший вратарь, он показал хорошую игру. Думаю, что всё у нас будет нормально. Большинство? Тренерам задайте вопрос, они работают над этим. Думаю, что всё исправят», — передаёт слова Третьяка ТАСС.

Сборные России и Дании уже встречались на стадии группового раунда олимпийского турнира, когда россияне победили соперника со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022.