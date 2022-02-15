Сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022

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Сборная России встретится с командой Дании в матче четвертьфинала соревнований по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

В квалификационном матче плей-офф Дания обыграла Латвию со счётом 3:2.

В составе датчан отличились Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У латвийского коллектива дублем отметился Лаурис Дарзиньш.

Таким образом, Дания сыграет с Россией, которая вышла в четвертьфинал с первого места в группе B. Причём команды уже встречались на групповом этапе. Тогда сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова — 2:0.

Ранее сообщалось, что в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде сыграют сборные США и Канады.