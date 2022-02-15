Быков: не стоит ждать красивого хоккея в матче Россия — Дания

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своими ожиданиями от четвертьфинала олимпийского турнира в Пекине между командами России и Дании.

«Четвертьфинал — это неприятная стадия, потому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьёвкой. Датчане тоже хотят победить. Думаю, что это будет очень закрытая игра. И цена первой заброшенной шайбы будет очень важна. Надо быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея. Тренер сборной Дании — приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжёлый хоккей», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Дания состоится 16 февраля и начнётся в 09:00 мск. В матче группового этапа россияне одержали над датчанами победу со счётом 2:0.

Ранее Третьяк заявил о необходимости учесть ошибки предыдущего матча с Данией и сыграть строго.