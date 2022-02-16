Нестеров — о втором периоде матча Россия — Дания: пропустили необязательную шайбу

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Никита Нестеров прокомментировал после второго периода результат матча 1/4 финала плей-офф Россия — Дания на олимпийском хоккейном турнире Игр-2022 в Пекине.

«Пропустили ненужный гол. Но мы делаем много бросков по воротам. Надо закрывать их вратаря, чтобы шайба залетала. Дисциплина прежде всего. Бывают случайные удаления, но ничего страшного. Играем дальше. Продолжаем бороться, главное — не останавливаться. Всё придёт», — заявил в эфире Первого канала Нестеров.

Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я), в большинстве Франс Нильсен (23-я), Никита Нестеров (35-я).

Счёт в матче 2:1 в пользу команды Алексея Жамнова.

Игра проходит на льду арены «Укэсун Спортс-центр» в Пекине.

Ранее сообщалось, что сборная Словакии по хоккею по буллитам обыграла США в матче 1/4 финала на Играх-2022.