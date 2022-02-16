Нестеров признался, что хоккеисты сборной России нервничали в концовке матча с Данией

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Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал выход в полуфинал хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«В последние минуты мы нервничали, шайба скакала у наших ворот. Нет, мы не думали, что уже вышли в полуфинал. Просто датчане прибавили, а мы зачем-то шайбу откидывали, а не дорожили ей», — цитирует Нестерова РИА Новости.

По его словам, на Олимпиаде в Пекине все соперники хорошие. Он также подчеркнул, что сборная России прибавляет в игре от матча к матчу. Команда начала лучше создавать и реализовывать голевые моменты.

Российские хоккеисты переиграли датчан со счётом 3:1.

Шайбы забросили Вадим Шипачёв (14-я минута), Франс Нильсен в большинстве (23-я), Никита Нестеров (35-я), Вячеслав Войнов в большинстве (55-я).

Соперник россиян по полуфиналу определится позже.

Ранее Андрей Николишин заявил, что его не убедила игра сборной России по хоккею с Данией на Играх-2022.