Фетисов заявил, что матч со шведами стал лучшим для российских хоккеистов на ОИ

|

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России по хоккею над командой Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине.

«Очень рад за ребят! Провели лучший матч на турнире. И вратарю нашему аплодисменты! Игру назвали тягомотиной? Какая тягомотина? Мы в финале Олимпийских игр! О какой тягомотине речь?» — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что цена возможной ошибки в этом матче была очень высока, а Швеция является весьма непростым соперником.

«Шведы и финны — это лучшие команды на турнире, и против них неудобно играть. Наша команда провела лучшую свою игру», — добавил эксперт.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился эмоциями после выхода в финал ОИ-2022.