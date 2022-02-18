Россия в серии буллитов обыграла Швецию и вышла в финал хоккейного турнира на ОИ-2022

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Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над Швецией в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 2:1 (Б).

В основное время коллективы забросили по одной шайбе.

На старте второго периода Антон Слепышев вывел российскую команду вперёд после великолепного прохода по левому краю, а ассистировали ему Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Однако на 47-й минуте скандинавы провели контратаку, в ходе которой российский голкипер Иван Федотов справился с дальним броском, но Антон Ландер успешно сыграл на добивании.

В овертайме сборные также не сумели выявить финалиста, из-за чего была проведена серия послематчевых буллитов. По ним сильнее оказались россияне (3:2), а решающий бросок нанёс Арсений Грицюк.

Таким образом, подопечные Алексея Жамнова поборются за золотые медали Игр в Пекине.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что необходимо исключить возможность удалений в матче со Швецией.