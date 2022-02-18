Швеция сравняла счёт в матче с Россией в полуфинале хоккейного турнира на ОИ-2022

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Сборная Швеции по хоккею сравняла счёт в матче с командой России в полуфинальном матче на Олимпиаде в Пекине.

На 47-й минуте скандинавы провели контратаку, в ходе которой российский голкипер Иван Федотов справился с дальним броском, но Антон Ландер успешно сыграл на добивании. Таким образом, счёт стал равным — 1:1.

Победитель этой встречи в финале сыграет со сборной Финляндии, которая одолела команду Словакии (2:0).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Швецию после второго периода в полуфинале хоккейного турнира ОИ-2022.