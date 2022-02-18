Швеция сравняла счёт в матче с Россией в полуфинале хоккейного турнира на ОИ-2022

На 47-й минуте скандинавы провели контратаку, в ходе которой российский голкипер Иван Федотов справился с дальним броском, но Антон Ландер успешно сыграл на добивании. Таким образом, счёт стал равным — 1:1.
Победитель этой встречи в финале сыграет со сборной Финляндии, которая одолела команду Словакии (2:0).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
Ранее сообщалось, что Россия обыгрывает Швецию после второго периода в полуфинале хоккейного турнира ОИ-2022.