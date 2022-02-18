Плотников: слава богу, у исполнявших буллиты хоккеистов и вратаря сборной стальные нервы

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Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился эмоциями после полуфинального матча со Швецией на Олимпиаде в Пекине.

«Хочу поблагодарить команду Швеции, была очень хорошая боевая равная игра. Но, слава богу, у наших ребят, исполнявших буллиты, и вратаря стальные нервы», — приводит слова Плотникова «Матч ТВ».

Он отметил, что россияне старались много прессинговать и играть в основном первым номером, рассчитывая на свои физические данные.

«У нас получалось работать командой», — подчеркнул Плотников.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Грицюк стал автором победного буллита. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил решение выпустить 20-летнего форварда Грицюка на серию буллитов в полуфинале ОИ со Швецией.