Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на серию буллитов в полуфинале ОИ со Швецией

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил решение выпустить на серию буллитов в полуфинале Олимпиады в Пекине со Швецией 20-летнего нападающего Арсения Грицюка.

«Понимаю, что рискую тем самым? Понимаю. Но я взял эту ответственность на себя как старший тренер. Все выводы были сделаны по тренировкам, смотрели, кто и как работает на буллитах, знаем, кто может реализовать, а кто — нет. Подумали, что против вратаря Швеции это может сработать. Сработало», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Грицюк стал автором победного буллита. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Жамнов с иронией ответил на вопрос об удаче сборной России по хоккею.