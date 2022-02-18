Жамнов с иронией ответил на вопрос об удаче сборной России по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу над командой Швеции в полуфинале Олимпийских игр в Пекине.

«В овертайме главным было не пропустить? Почему вы так считаете? Задача была контролировать шайбу в атаке и создавать голевые моменты. Нужно было движение. Исходили из этого, ведь шведы очень мобильны. Вот и всё. Удача помогла? Да-да, нам везёт. Вы это хотели сказать, да?» — цитирует Жамнова «Чемпионат».

По его мнению, Россия в минувшей встрече предстала командой, которая старалась показывать хорошую игру на протяжении всего матча.

«Да, не обошлось без ошибок, но это невозможно — ни одна команда не играет строго по заданию. У нас были ошибки, у шведов тоже. Но мы в финале, результат добыт», — добавил специалист.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Жамнов признался, что все нервы оставил на скамейке во время матча со Швецией.