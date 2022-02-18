Тренер сборной России по хоккею: все нервы оставил на скамейке во время матча со Швецией

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над командой Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине.

«Сколько нервов оставил на скамейке? Думаю, все. Это большая победа для всех нас. Быть в финале две Олимпиады подряд дорогого стоит. Сейчас радость чуть-чуть ушла, эмоции схлынули, и уже чувствую больше усталость. Для нас сейчас задача одна — подготовиться к финалу с командой Финляндии в воскресенье. Завтра восстановимся, проведём тренировку и будем готовы к воскресенью», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Жамнов объяснил, почему трижды выпустил Никиту Гусева на серию буллитов со шведами.