Жамнов объяснил, почему трижды выпустил Гусева на серию буллитов со шведами

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, почему трижды выпустил нападающего Никиту Гусева на серию буллитов в полуфинальном матче Олимпиады в Пекине со Швецией.

«Гусев — хороший исполнитель буллитов. В какой-то степени наше решение сработало, в какой-то нет. Самое главное, что мы в финале. Как определяли порядок исполнителей? Всем тренерским штабом прям перед буллитами определились», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Он назвал буллиты лотереей и отметил, что 20-летний форвард Арсений Грицюк хорошо справился в ответственный момент. При этом специалист не стал объяснять, почему Гусев просидел на скамейке весь овертайм.

«Так решили. Вы опять чем-то недовольны? Это тренерское решение», — добавил Жамнов.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Грицюк признался, что испытывал чувство вины во время матча из-за гола шведов.