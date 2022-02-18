Грицюк признался, что испытывал чувство вины во время матча из-за гола шведов

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Нападающий сборной России по хоккею Арсений Грицюк поделился эмоциями после победы над командой Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине.

«Сейчас пока ещё нет осознания того, что происходит. Что касается буллита, то я виноват был в первом голе — потерял шайбу в чужой зоне, а когда вернулся, потерял игрока за спиной. И у меня прямо сидело внутри, что моя ошибка может навредить всей команде. Мне очень хотелось выйти и исправить это», — сказал Грицюк после встречи.

Он также заявил, что рад классной игре вратаря российской команды Ивана Федотова, который спасал команду во время серии буллитов.

«В итоге очередь дошла до меня. Я выезжал и сразу знал, что буду делать. Потому что, если начать перебирать варианты в голове, у тебя всё может раздвоиться, мысли могут затеряться», — добавил 20-летний хоккеист.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Грицюк стал автором победного буллита. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее капитан сборной России Вадим Шипачёв объяснил, почему не исполнял буллиты в матче со Швецией на ОИ-2022.