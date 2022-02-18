Шипачёв объяснил, почему не исполнял буллиты в матче со Швецией на ОИ-2022

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Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв поделился эмоциями после победы над командой Швеции на Олимпийских играх в Пекине.

«Понервничали. Рад, что выиграли, что отыгрались по буллитам. Мы верили в партнеров до конца. Федот — красавец, пацаны — красавцы! Мы были дружны, поэтому теперь вся команда идет дальше. Почему не стал бить буллиты? Потому что я не бью буллиты. Есть ребята, которые мастеровитее меня и бьют буллиты», — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев заявил, что заранее осознавал, что будет делать в серии буллитов в матче со Швецией.