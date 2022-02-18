Яковлев: знал, что буду делать в серии буллитов в матче со Швецией

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Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал победу над командой Швеции на Олимпийских играх в Пекине.

«Классный матч был по накалу, и наш вратарь оставлял нас до последнего в игре. Здорово, что забили буллиты и победили. Арсений Грицюк — красавец!» — сказал он после игры.

Яковлев также заявил, что теперь россиянам предстоит главный матч за последние четыре года, о котором команда по-настоящему мечтала.

«Во время буллитов я ничего не чувствовал. Выходил и знал, что буду делать. Я был уверен в своих действиях, задача была попасть — и всё получилось. Если бы я смотрел в глаза вратаря шведов, ничего бы не получилось. Спасибо всем, кто за нас болел и молился. Мы сегодня были лучше», — добавил Яковлев.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что хоккеисты сборной России заставили понервничать в полуфинале ОИ.