Губерниев: хоккеисты сборной России заставили понервничать в полуфинале ОИ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады в Пекине.

«Заставили понервничать. Чтобы играть в финале, надо забивать. В овертайме шведы были лучше большую часть времени. Но выдержали. Хоть и было всё на тоненького в буллитах, но молодец наш вратарь!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что теперь подопечным Алексея Жамнова осталось взять ещё один северный рубеж в лице команды Финляндии.

«Мы в финале — здорово! Игра забудется, результат останется. Так можно сказать и про полуфинал, и про возможную победу», — добавил Губерниев.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. За золотые медали россияне поборются с финнами. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею второй раз подряд пробилась в финал Олимпиады.