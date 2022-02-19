Крикунов: сборная России по хоккею должна всегда выходить в финал олимпийского турнира

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал выход национальной команды в финал олимпийского турнира в Пекине.

«По идее мы должны доходить до финала Олимпиады всегда, поскольку все равно наш хоккей — самый сильный в Европе», — цитирует Крикунова ТАСС.

По его мнению, матч 1/2 финала плей-офф против Швеции был довольно тяжёлый. Теперь сборная России гарантировала серебряные медали Игр-2022, но надо, конечно, бороться за золотые награды.

Он напомнил, что соперник по финалу команда Финляндия против России всегда играла от обороны. Финны закроются, будут ждать свою контратаку. По мнению Крикунова, команде Алексея Жамнова необходимо забить первыми, тогда сопернику придётся раскрыться.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился эмоциями после выхода в финал ОИ-2022.