Брызгалов: сборная России по хоккею сделает всё для победы над Финляндией в финале ОИ-2022

«Они попали в финал олимпийского турнира, для каждого из них это достижение. Мне кажется, что они сделают всё, чтобы выступить успешно», — цитирует Брызгалова ТАСС.
Он напомнил, что матчи сборной России с Финляндией всегда были очень тяжёлыми. Брызгалов уверен, что подопечным Алексея Жамнова не стоит ожидать лёгкой прогулки в финале Олимпиады.
Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.
Ранее нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился эмоциями после выхода в финал ОИ-2022.