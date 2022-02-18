Брызгалов: сборная России по хоккею сделает всё для победы над Финляндией в финале ОИ-2022

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Бронзовый призёр Олимпиады Илья Брызгалов оценил шансы сборной России по хоккею в финальном матче зимних Игр 2022 года в Пекине с командой Финляндии.

«Они попали в финал олимпийского турнира, для каждого из них это достижение. Мне кажется, что они сделают всё, чтобы выступить успешно», — цитирует Брызгалова ТАСС.

Он напомнил, что матчи сборной России с Финляндией всегда были очень тяжёлыми. Брызгалов уверен, что подопечным Алексея Жамнова не стоит ожидать лёгкой прогулки в финале Олимпиады.

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Решающий бросок нанёс Арсений Грицюк. Финал состоится 20 февраля и начнётся в 07:10 мск.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников поделился эмоциями после выхода в финал ОИ-2022.