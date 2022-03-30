Тимощук лишён звания почётного гражданина города Луцка

Тренера санкт-петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука лишили звания почётного гражданина города Луцка.

Решение было принято на заседании Луцкого городского собрания. За инициативу проголосовали 35 депутатов, сообщает пресс-служба местной Рады.

Уточняется, что решение было принято, поскольку Тимощук отказался делать заявления в поддержку Украины на фоне конфликта с Россией.

В местном парламенте считают, что 43-летний уроженец Луцка дискредитирует высокое звание почётного гражданина города.

Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука лицензии Pro и всех национальных титулов страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отстаивать интересы Тимощука в CAS.