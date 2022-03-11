«Пытаются уколоть Россию»: Тимощука лишили всех завоёванных на Украине титулов и пожизненно запретили работать в стране

Украинская ассоциация футбола наложила санкции на наставника «Зенита» Анатолия Тимощука. Он будет лишён всех титулов, завоёванных на Украине, и местной тренерской лицензии уровня Pro. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью в стране. Своё решение УАФ объяснила тем, что рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей «должным образом» не отреагировал на проводимую РФ спецоперацию и не разорвал контракт с петербуржцами. В России украинского тренера поддержали и отметили, что на него оказывается серьёзное давление.

Решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) по одному из самых ярких игроков в истории страны Анатолию Тимощуку не стало сюрпризом для болельщиков. Ещё в среду комитет федерации по этике и честной игре предложил лишить специалиста всех титулов, государственных наград и почётных званий, а также тренерской лицензии Pro, полученной на родине.

В пятницу, 11 марта, УАФ приняла соответствующий вердикт, внеся в него одну серьёзную поправку. Тимощуку пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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«Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины... так и не остановил своё сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, «Бавария» (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора», — говорится на официальном сайте организации.

Все остальные санкции также окажутся реализованы. В частности, специалист лишён лицензии Pro, которую получил в Центре лицензирования УАФ. Также его намерены оставить без всех завоёванных в стране титулов, хотя не совсем понятно, как это будет осуществлено на практике. Наконец, УАФ собирается обратиться в органы государственной власти по поводу лишения тренера госнаград и почётных званий.

При этом совсем недавно Тимощука, несмотря на работу в России, заслуженно считали одним из самых ярких футболистов Украины. Он является обладателем рекорда по количеству матчей за сборную страны (144). В составе национальной команды полузащитник принял участие в трёх крупных турнирах: ЧМ-2006 и чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. Более того, на протяжении долгого времени он носил капитанскую повязку.

Серьёзный вклад спортсмен внёс и в становление «Шахтёра», за который провёл почти 300 встреч во всех турнирах. Вместе с «горняками» он трижды становился чемпионом страны, четыре раза брал Кубок и один — Суперкубок. Теперь Тимощука должны лишить всех этих трофеев.

Причиной недовольства украинской футбольной общественности послужило то, что тренер недостаточно чётко, по их мнению, высказал свою позицию касательно спецоперации на Украине и до сих пор не разорвал контракт с «Зенитом», в котором трудится уже пять лет. При этом Тимощук сразу после начала конфликта призвал стороны к миру.

«Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради жизни на Земле», — написал специалист.

Спустя несколько дней он пропустил первый после возобновления сезона матч петербуржцев в РПЛ с «Рубином». Наставник коллектива Сергей Семак тогда объяснил это небольшим недомоганием тренера. Вскоре гендиректор клуба Александр Медведев подчеркнул, что все члены штаба продолжат работу. Вместе с тем украинский защитник команды Ярослав Ракицкий всё же разорвал действующее соглашение с «Зенитом».

Неудивительно, что на Украине, не дождавшись аналогичного шага от бывшего капитана сборной, набросились на него с критикой. Например, хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что Тимощук больше не является легендой украинского футбола.

«Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в данной ситуации, но считаю, это неправильно. Как он будет с этим жить? Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола — 100% будет так. За прошедшие дни о его заслугах перед страной все забыли», — подчеркнул спортсмен.

А бывший партнёр специалиста по национальной команде Евгений Левченко в социальных сетях призвал его высказаться о сложившейся ситуации.

«Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?» — написал Левченко.

Пока на родине Тимощука клеймят позором и лишают титулов, в России его, напротив, поддерживают. Так, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что, оставшись работать в «Зените», тренер не совершил ничего страшного.

«Он свои титулы получил за то, что сделал для Украины. Я не понимаю этого. Может быть, там выступят с инициативой лишить медалей олимпийских чемпионов из России? Конечно, это украинская истерия. Никуда не годится. Мне сложно понять, что движет людьми в таких случаях», — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в комментарии изданию «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал вердикт УАФ большой ошибкой.

«Почему должно приниматься такое решение? Я понимаю, время сейчас трудное. УЕФА и ФИФА могут поддержать его. Думаю, есть вероятность, что при таких обстоятельствах Анатолий может покинуть клуб. Никто не хочет лишаться наград», — подчеркнул специалист.

А бывший футболист петербуржцев Алексей Стрепетов связал подобное поведение федерации с намерением «уколоть Россию».

«Тимощука знают все в Европе, знают в России, он молодой, заслуженный человек, в недавнем прошлом футболист, теперь тренер, который работает с Семаком. Я полностью на его стороне сейчас, мы все за него переживаем, да и он сам, наверняка, тоже. Через Тимощука сейчас пытаются уколоть Россию, «Зенит», «Газпром», — цитирует Стрепетова «РБ-Спорт».

Однако, по мнению экс-игрока сине-бело-голубых, специалист достаточно силён, чтобы не сломаться под этим давлением.

«Анатолия пугают, пытаются заставить его сказать что-то негативное или покинуть «Зенит». Думаю, Тимощук выдержит — он сильный спортсмен, прекрасный футболист, хороший тренер. Он должен держать этот удар. А клуб должен ему помочь, как и болельщики «Зенита» и всего российского футбольного чемпионата», — добавил Стрепетов.

Наконец, в пресс-службе «Зенита» сообщили ТАСС, что клуб готов отстаивать интересы тренера команды в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Считаем, что решения, принятые КДК УАФ, необдуманны и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры», — заявили в клубе.