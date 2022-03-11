«Рубин» объявил о приостановке контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

Казанский футбольный клуб «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками команды Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Дрейер перешёл в «Рубин» в начале этого сезона и провёл за команду 14 матчей, в которых забил восемь мячей. Хакшабанович выступает за казанцев с лета 2021 года. Он сыграл в этом сезоне 23 встречи, отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ.