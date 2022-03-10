Вслед за НХЛ, Лигой 1 и Megogo: АПЛ приостановила показ матчей в России, а Eurosport прекратил вещание

Английская премьер-лига официально объявила о прекращении трансляции матчей чемпионата в России. Таким образом, она присоединилась к французской Лиге 1, а также американским НХЛ и НБА, ранее уже приостановившим показ игр своих турниров на территории страны. Помимо прочего, о прекращении работы в России сообщил телеканал Eurosport, специализировавшийся на теннисе, снукере, велоспорте, а также зимних и экстремальных видах спорта.

С момента начала специально военной операции на Украине многие крупные зарубежные спортивные чемпионаты отказались от показа игр на территории России. За прошедшие полторы недели отечественные зрители лишились возможности наблюдать за матчами НХЛ и НБА, а также французской футбольной Лиги 1. Теперь список пополнился Английской премьер-лигой и многочисленными соревнованиями по теннису, снукеру, велоспорту и ряду других видов, которые транслировались на телеканале Eurosport.

Слухи о намерении АПЛ прекратить показ матчей в России появились около недели назад. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс сообщил об этом в Twitter, отметив, что в настоящий момент изучается вопрос о «приостановке контракта или его расторжении». А по окончании 27-го тура было опубликовано официальное заявление, в котором сообщалось о решении временно отказаться от трансляции встреч английского первенства на территории страны, а также пожертвовать £1 млн на поддержку народа Украины.

«Английская премьер-лига и её клубы сегодня единогласно приняли решение приостановить действие соглашения с российским вещательным партнёром Rambler (Okko Sport). Решение вступает в силу немедленно… Данному шагу предшествовала широкая поддержка Украине, которую продемонстрировали все клубы Лиги в прошедший уикенд. Все капитаны команд надели специальные повязки, а болельщики перед каждым стартовым свистком вместе с игроками, тренерами, судьями и сотрудниками клубов замирали в знак солидарности. Это лишь дополнение к многочисленным способам, которыми клубы продолжают демонстрировать свою поддержку Украине», — говорится в пресс-релизе.

Неудивительно, что в Okko крайне негативно восприняли подобный шаг со стороны АПЛ. Ведь контракт с лигой на три соревновательных года обошёлся в сумму около £18 млн, а АПЛ была одним из главных эксклюзивов сервиса. Тем не менее в руководстве пообещали компенсировать отсутствие возможности следить за выступлениями команд Туманного Альбиона.

«Английская премьер-лига решила нарушить контракт и разорвать отношения с Оkko. Мы сожалеем, что российские любители футбола не увидят новых матчей АПЛ в этом сезоне. Поэтому все обладатели годовых подписок «Спорт» и «Футбол» в ближайшее время получат в качестве бонуса подписку «Премиум», в которой доступны более 110 000 фильмов и сериалов, действующую до 31 мая. Пользователи с активными месячными подписками «Спорт» и «Футбол» получат месячную подписку «Премиум». Также доступен возврат денег за неиспользованный период подписки. При этом бонусная подписка «Премиум» активирована не будет», — сообщили в Okko.

Судя по всему, встречи предыдущего тура АПЛ действительно стали последними, которые смогут увидеть подписчики сервиса Okko, ведь со следующего сезона права на показ первенства переходит к «Матч ТВ». При этом пока нет ясности относительно трансляции игр нынешнего розыгрыша Кубка Англии, которые в России также осуществляет федеральный телеканал. Например, в газете The Telegraph полагают, что вердикт будет аналогичным, а отечественные болельщики не смогут наблюдать за противостояниями как в рамках шестого раунда, так и последующими.

Судя по всему, не будет возможности следить и за успехами Даниила Медведева. В марте новоиспечённая первая ракетка мира поборется за победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, наверняка постарается выступить и в Майами. Однако в России большую часть соревнований по теннису транслировал Eurosport, 9 марта покинувший отечественный рынок. Также телеканал специализировался на зимних видах, велоспорте, снукере и ряде зимних и экстремальных видов.

«Телеканал Eurosport прекращает вещание в России», — говорится в сообщении на официальном аккаунте в Twitter.

Эту новость прокомментировали и сотрудники канала. Так, комментатор Владимир Синицын сказал, что, хотя Eurosport и перестанет вещать в России, он при этом продолжит работать на другие страны русскоязычного пространства. А редактор портала Михаил Бирюков оставил трогательное сообщение в Telegram.

«Спасибо, Eurosport. Сегодня я прощаюсь с работой, которая научила меня всему и обеспечила меня всем», — написал журналист.

Таким образом, за последние несколько дней число транслируемых в России зарубежных соревнований резко уменьшилось. С прекращением работы сервиса Megogo отечественные поклонники баскетбола потеряли возможность наблюдать за НБА, деятельность в России приостановила НХЛ. А французская Лига 1 поначалу ограничила показ встреч в России без объяснения причин, лишь впоследствии опубликовав пресс-релиз.

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. «Матч» всегда был и остаётся надёжным партнёром, в срок выполняя все обязательства, в том числе финансовые. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остаётся без российской аудитории», — написал в Telegram генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин.

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Если говорить о зарубежных соревнованиях, на данный момент в России по-прежнему можно посмотреть встречи в рамках футбольных еврокубков, чемпионатов Испании, Германии, Италии и других национальных первенств, баскетбольных Евролиги и Еврокубка, а также ряд турниров по теннису (преимущественно женских) и шоу крупнейших MMA-промоушенов. «Матч ТВ» лишь недавно возобновил сотрудничество с UFC и продолжает отношения с ONE FC, а Okko уже долгое время работает с Bellator и PFL.

«В сложившихся новых условиях мы неоднократно меняли сетку наших трансляций — уже на этой неделе вы могли заметить большое количество трансляций наших, российских чемпионатов. У нас достаточно интересных, ярких соревнований в России. Так, на федеральном «Матче» мы уделим большее внимание баскетболу, волейболу и гандболу, продолжим показывать РПЛ и захватывающие серии игр в плей-офф КХЛ, а в субботу в эфир вернётся биатлон (с комментариями Дмитрия Губерниева и его большой творческой бригадой) — в Уфе пройдёт Кубок России с участием всех наших любимых спортсменов. В привычном объёме продолжим показывать футбольные еврокубки и Серию А. Наша позиция остаётся неизменной — спорт и спортсмены должны оставаться вне политики и лозунгов», — заключил Тащин.

Однако не исключено, что в ближайшее время отечественный эфир покинет и Бундеслига. На днях стало известно, что в руководстве турнира были недовольны отказом «Матч ТВ» показывать выполненный в цветах украинского флага логотип первенства. В издании Bild полагают, что в будущем это может стать причиной разрыва контракта.