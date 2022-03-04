LFP заблокировала показ чемпионата Франции в России

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приостановила действие контракта с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию матчей французского чемпионата.

Как сообщает «Матч ТВ», соглашение между каналом и лигой будет расторгнуто в одностороннем порядке. Показ матчей Лиги 1 приостановлен с 4 февраля.

Контракт был заключён в августе 2021 года на три сезона.

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. «Матч» всегда был и остаётся надёжным партнёром, в срок выполняя все обязательства, в том числе финансовые», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Он назвал данное решение LFP поспешным и политизированным.

Ранее сообщалось, что «Монако» по пенальти уступил «Нанту» в полуфинале Кубка Франции.

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