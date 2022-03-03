«Монако» по пенальти уступил «Нанту» в полуфинале Кубка Франции
Основное время встречи, прошедшей в Нанте, завершилось со счётом 2:2.
На 12-й минуте монегаски вышли вперёд — отличился Гильермо Марипан. На 21-й счёт стал равным после автогола Джибриля Сидибе, а на 74-й уже повели хозяева благодаря точному удару Самюэля Мутуссами. Однако через две минуты Мирон Боадю снова восстановил равенство.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Нанта» — 4:2.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч.
В финале «Нант» сыграет с «Ниццей».
Ранее сообщалось, что «Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1.