«Монако» по пенальти уступил «Нанту» в полуфинале Кубка Франции

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«Монако» в серии пенальти потерпел поражение от «Нанта» в полуфинальном матче Кубка Франции по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Нанте, завершилось со счётом 2:2.

На 12-й минуте монегаски вышли вперёд — отличился Гильермо Марипан. На 21-й счёт стал равным после автогола Джибриля Сидибе, а на 74-й уже повели хозяева благодаря точному удару Самюэля Мутуссами. Однако через две минуты Мирон Боадю снова восстановил равенство.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Нанта» — 4:2.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч.

В финале «Нант» сыграет с «Ниццей».

Ранее сообщалось, что «Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1.

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