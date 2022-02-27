«Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1

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«Монако» потерпел поражение от «Реймса» в матче 26-го тура французской футбольной Лиги 1.
«Монако» пропустил на 93-й минуте и проиграл «Реймсу» в матче Лиги 1
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Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 1:2.

На 55-й минуте монегаски вышли вперёд — отличился Виссам Бен-Йеддер. На 84-й в свои ворота забил полузащитник хозяев Кевин Фолланд, а на третьей компенсированной минуте Натанаэль Мбюкю принёс победу гостям.

Причём на 88-й минуте «Монако» остался в меньшинстве: двумя минутами ранее Жеан Лукас получил первую жёлтую карточку, а затем был удалён после второго «горчичника».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч.

Подопечные Филиппа Клемана находятся на шестом месте в чемпионате Франции с 38 очками. «Реймс» набрал 31 очко и располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубль Килиана Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» в матче Лиги 1.

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