НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила компании «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции игр.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции», — цитирует пресс-службу «Яндекса» ТАСС.

Отмечается, что компания продолжит переговоры по поводу дальнейших действий. Cтороны заключили соглашение в 2019 году. Месяц назад контракт был продлён ещё на два года.

Напомним, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.