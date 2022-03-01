НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила компании «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции игр.
НХЛ уведомила «Яндекс» об остановке действия прав на трансляции матчей
  • Gettyimages.ru
  • © Jared Silber

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции», — цитирует пресс-службу «Яндекса» ТАСС.

Отмечается, что компания продолжит переговоры по поводу дальнейших действий. Cтороны заключили соглашение в 2019 году. Месяц назад контракт был продлён ещё на два года. 

Напомним, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.

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