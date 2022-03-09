Eurosport временно прекратит вещание в России

Компания Discovery, владеющая телеканалом Eurosport, объявила о приостановке вещания кабельных каналов в России.

«Discovery приняла решение приостановить вещание своих каналов и сервисов в России», — цитирует представителя компании Verity.

О приостановке сотрудникам сообщили 9 марта. Всего будет отключено примерно 15 каналов.

Напомним, что официальное вещание Eurosport в России началось в июле 1995 года.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменениях в сетке трансляций на спортивном канале.