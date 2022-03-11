Экс-игрок «Спартака» Ващук эвакуировался из Гостомеля по гуманитарному коридору
- РИА Новости
«Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Всё в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Мира нам всем», — написал Ващук в своём Instagram-аккаунте.
Напомним, что Ващук выступал за красно-белых в 2003 году. Он стал со «Спартаком» обладателем Кубка России.
Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ.