Экс-игрок «Спартака» Ващук эвакуировался из Гостомеля по гуманитарному коридору

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Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук сообщил, что смог успешно эвакуироваться вместе с семьёй из Гостомеля по гуманитарному коридору.
Экс-игрок «Спартака» Ващук эвакуировался из Гостомеля по гуманитарному коридору
  • РИА Новости

«Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Всё в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Мира нам всем», — написал Ващук в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, что Ващук выступал за красно-белых в 2003 году. Он стал со «Спартаком» обладателем Кубка России.

Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ.

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