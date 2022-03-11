Экс-игрок «Спартака» Ващук эвакуировался из Гостомеля по гуманитарному коридору

Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук сообщил, что смог успешно эвакуироваться вместе с семьёй из Гостомеля по гуманитарному коридору.

«Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Всё в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Мира нам всем», — написал Ващук в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, что Ващук выступал за красно-белых в 2003 году. Он стал со «Спартаком» обладателем Кубка России.

Ранее гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ.