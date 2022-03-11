Салихова резко раскритиковала возможные изменения в РПЛ

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможные изменения в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать ещё один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, расширение лиги негативно повлияет на зрелищность, качество игры и приведёт к дальнейшему падению доходов клубов. Она считает, что Российский футбольный союз должен выбивать налоговые льготы для клубов, а также необходимо как можно скорее принять закон о продаже и рекламе пива на стадионах.

«С дополнительным трансферным окном опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать, как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок десять рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов», — добавила Салихова.

На данный момент в элитном дивизионе выступают 16 команд. По информации СМИ, в РПЛ планируют увеличить количество участников до 18 команд.

Ранее сообщалось, что 11 марта в РПЛ рассмотрят вопрос о расширении лиги и мораторий на вылет в ФНЛ.