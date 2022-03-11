«РБ Спорт»: 11 марта в РПЛ рассмотрят вопрос расширения лиги и мораторий на вылет в ФНЛ

В ближайшее время на рабочем совещании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) будет обсуждаться вопрос расширения лиги и моратория на вылет команд в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Как сообщает «РБ Спорт», на заседание, которое состоится 11 марта, вынесут обсуждение увеличения команд в дивизионе до 18 участников уже со следующего сезона. Кроме того, будет рассматриваться возможный запрет на вылет клубов из элиты с учётом с сохранением права на повышение в классе для команд, занявших два первых места в ФНЛ.

Отмечается, что таким образом РПЛ хочет защитить клубы от последствий санкций и нарушения спортивного принципа.

На данный момент в элитном дивизионе выступает 16 команд.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил мнение, что расширение РПЛ необходимо в нынешней ситуации.