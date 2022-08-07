В Латвии заявили, что не принуждали гимнастку Полстяную отказываться от гражданства России
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Как сообщает TV3 со ссылкой на пресс-службу организации, в июле общество поддержки спортсменов Латвии (LOV) направило в Латвийскую федерацию гимнастики письмо, чтобы узнать о дальнейших планах Полстяной о статусе её гражданства России.
Отмечается, что спортсмены, имеющие российское или белорусское гражданство совместно с латвийским, не могут претендовать на поддержку из бюджета страны, но имеют право представлять Латвию на соревнованиях.
6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.
Ранее Полстяная рассказала о смене спортивного гражданства.