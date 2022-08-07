В Латвии заявили, что не принуждали гимнастку Полстяную отказываться от гражданства России

Национальный олимпийский комитет Латвии (LOK) заявил о том, что не ставил ультиматум художественной гимнастке Елизавете Полстяной об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии.

Как сообщает TV3 со ссылкой на пресс-службу организации, в июле общество поддержки спортсменов Латвии (LOV) направило в Латвийскую федерацию гимнастики письмо, чтобы узнать о дальнейших планах Полстяной о статусе её гражданства России.

Отмечается, что спортсмены, имеющие российское или белорусское гражданство совместно с латвийским, не могут претендовать на поддержку из бюджета страны, но имеют право представлять Латвию на соревнованиях.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.

Ранее Полстяная рассказала о смене спортивного гражданства.