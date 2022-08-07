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Полстяная — о спортивном гражданстве: выбирала между Израилем и Латвией

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Художественная гимнастка Елизавета Полстяная рассказала о смене спортивного гражданства.

«На самом деле в 2016 году мы выбирали. После выступления на «Балтийском обруче», международных соревнованиях в Риге, меня заметили. Поступило сразу два предложения: от Израиля и Латвии. Мы приняли второе, потому что мне эта страна близка. Я там родилась, плюс мы каждое лето туда ездили отдыхать. У родителей много друзей. Поэтому начали процедуру получения гражданства. Я проходила всё полностью, сдавала экзамен на знание латвийского языка. И только в 2018-м получила документы. На самом деле и родителям, и мне это стоило больших усилий. Я выучила язык, а всё остальное время выступала на внутренних соревнованиях в Латвии вне конкурса, чтобы показывать свой уровень. И только в середине 2018-го выиграла Кубок Латвии и отправилась на чемпионат Европы», — заявила Полстяная в интервью RT.

Ранее Полстяная высказалась о смене тренера и запрете на работу в России.

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